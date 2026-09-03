Valentina Valiente capítulo 128: Rita renuncia como manager y le dice a Valentina que ‘no es importante para ella’

Después de perder el festival de cumbia en Arequipa, Valentina Valiente logra una nueva posibilidad. Valentina comentó que había conversado con los organizadores y que, aunque todavía no estaba confirmado, existía la posibilidad de que le dieran nuevamente un espacio en el evento.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Rita le reveló su decisión: “No voy a continuar trabajando contigo”. Sorprendida, Valentina preguntó qué estaba pasando, pero Rita fue directa y le explicó que había decidido quedarse trabajando con Macarena y lo tildó como su trabajo principal.

La respuesta dejó a Valentina completamente desconcertada. “Tu trabajo no es importante para mí, así que lo siento. Yo ya no soy tu manager”, sentenció Rita, dejando a la cantante sin palabras.

¿Será este el final de la relación profesional entre Valentina y Rita? ¿Cómo enfrentará Valentina esta inesperada decisión? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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