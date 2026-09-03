Yo Soy Castings 2026: ¡Volvió por segunda vez y se tatuó en honor a Damiano!

Joao Zúñiga regresó a Yo Soy por segunda vez y esta vez llegó mucho más caracterizado para asumir el reto de convertirse en Damiano David, vocalista de Måneskin.

El participante ya había llegado al programa durante la segunda temporada de Yo Soy, pero no se rindió y decidió volver para demostrar cuánto había trabajado en su imitación. En esta nueva oportunidad, además de presentarse con una caracterización más completa, contó con el respaldo de sus amigos y seguidores, quienes siempre apoyaron su admiración por el artista pese a las críticas que recibió.

Pero su conexión con Damiano llegó incluso más lejos. Joao tiene en el pecho un tatuaje en honor al artista, que también representa parte de su propia historia. La frase, escrita en italiano, se la hizo después de su primer casting como una promesa personal. Tras aquella experiencia, decidió que debía cumplir con lo que se había prometido y llevarlo marcado en la piel.

Ahora, con una nueva oportunidad frente al jurado, Joao imitó a Damiano David y consiguió convencer a Ricardo Morán con una presentación que fue calificada como “muy profesional”. Aunque le señalaron que todavía puede mejorar su italiano, también destacaron el trabajo que había realizado para regresar al programa.

Finalmente, la decisión fue unánime: los tres jurados le dieron el “sí” y Joao consiguió avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Logrará demostrar que esta segunda oportunidad es la definitiva? ¿Hasta dónde llegará Joao como Damiano David? ¡Descubre qué viene para él y no te pierdas las próximas presentaciones de Yo Soy por Latina!

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