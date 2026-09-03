Yo Soy Castings 2026: ¡Tiene dos bandas tributo y sorprende al jurado como Olivia Rodrigo!

Paula Véliz llegó por primera vez a Yo Soy con mucha emoción y se animó a imitar a Olivia Rodrigo, una de las figuras más destacadas del pop juvenil en inglés.

Yo Soy recibió por primera vez a Paula Véliz, una joven que ya cuenta con experiencia en el mundo de los tributos. Desde hace aproximadamente dos años, forma parte de dos bandas dedicadas a homenajear a reconocidas artistas.

Una de ellas es The Anti Heroes, agrupación en la que realiza un tributo a Taylor Swift. La otra es Bruto Beats, proyecto con el que decidió asumir un nuevo desafío al llegar al casting del programa.

Además de cantar, Paula contó que viene aprendiendo a tocar el piano y la guitarra, herramientas que complementan su formación musical y su pasión por los escenarios.

Para esta oportunidad, la participante escogió a Olivia Rodrigo, artista estadounidense conocida por sus canciones de pop en inglés. Con mucha emoción, Paula se preparó para demostrar que podía llevar su voz y estilo al escenario de Yo Soy.

Luego de escucharla, Yiddá destacó el potencial de la participante y le dio una recomendación para lo que viene: “Tu voz es extraordinaria y manejas muy bien lo vocal, pero creo que tu mejor arma va a ser los detalles”.

La presentación terminó de convencer al jurado y todos le dieron el “sí”, permitiendo que Paula continúe avanzando en esta nueva etapa de su experiencia en el programa.

¿Logrará Paula perfeccionar los detalles de su imitación de Olivia Rodrigo? ¿Hasta dónde llegará en esta competencia? ¡No te pierdas sus próximas presentaciones y disfruta de Yo Soy por Latina!

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