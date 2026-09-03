Valentina Valiente capítulo 128: Valentina le pide a Rita que deje de ser su manager

Tras enterarse de que perdió la oportunidad de participar en el festival, Valentina Valiente confrontó a Rita por no haber concretado a tiempo el evento. Aunque su manager intentó tranquilizarla asegurándole que habrá otros festivales, Valentina dejó claro que este era importante para su carrera.

Sin embargo, Valentina cuestionó sus prioridades: “Entonces no parece. Parece que estás más pendiente del trabajo de Macarena”. Rita intentó defenderse explicando que la emergencia laboral le había tomado un par de horas, pero Valentina no quedó conforme.

La discusión llegó a un punto crítico cuando Valentina le agradeció por todo el trabajo que había hecho por ella, pero le advirtió: “Si no te das abasto, deberías dar un paso al costado”. Rita quedó sorprendida ante la posibilidad de perder su puesto como manager. “¿Qué me estás diciendo, que deje de ser tu manager?”, preguntó.

¿Será este el final de la relación profesional entre Valentina y Rita? ¿Podrán solucionar sus diferencias? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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