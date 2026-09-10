Valentina Valiente capítulo 132: ¡Alejandro descubre que Bárbara vive con Gabo en su nueva casa!

Bárbara decide irse para que Alejandro y Gabo puedan hablar, tras la incómoda sorpresa que se llevó él al enterarse de que ella vive ahí. Apenas Bárbara se va, Gabo le cuenta todo a Alejandro, quien al terminar de escuchar estalla en ira y le reclama cómo puede pensar en vivir con ella.

Alejandro le pregunta qué opina Jenny de todo esto, y Gabo le cuenta que, justamente por eso, terminaron. Alejandro le da la razón a Jenny y le recuerda que ya han tenido problemas con Bárbara antes, pero Gabo se defiende diciendo que esos problemas fueron de Alejandro, no suyos, y le pide pasar la página. Rendido, Alejandro le deja sus cosas y le deja claro que no entiende cómo se le ocurren ese tipo de ideas, antes de irse y dejar a Gabo pensativo sobre sus decisiones.

¿Gabo recapacitará antes de que sea demasiado tarde? ¿Esta pelea marcará el fin de su amistad con Alejandro? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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