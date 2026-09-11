Valentina Valiente capítulo 135: Macarena y Ximena se amistan con un emotivo abrazo tras discusión
La tensión entre Macarena y Ximena llegó a su punto decisivo en el más reciente episodio de Valentina Valiente. Macarena confrontó directamente a su amiga para aclarar las cosas y detener las evasivas: “¿Vas a seguir evadiéndome o podemos hablar?”. Pese a la resistencia inicial de Ximena por dar vuelta a la página, la conversación escaló rápidamente hacia el origen de su distanciamiento.
Durante la confrontación, Ximena dejó en claro que su molestia radicaba en la falta de transparencia dentro de una amistad tan cercana. “Uno le cuenta sus cosas a su mejor amiga porque quiere hacerlo, porque le nace, no porque se siente obligada”, le reclamó.
Ante esto, Macarena reconoció su error y aclaró que jamás buscó manipularla: “Mi intención nunca fue manipularte, solo que no vi la necesidad (…). A veces soy una bestia insensible, pero tú eres mi mejor amiga, lo más importante que tengo”.
El sincero descargo de ambas permitió reafirmar el lazo incondicional que las une y cerrar la discusión con un emotivo “abrazo de la paz” que devolvió la tranquilidad entre ambas.
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