Valentina Valiente capítulo 135: ¡Valentina sospecha de Diego y revisa sus redes con Jenny!
Ante la firme sospecha de que Diego le está ocultando algo, Valentina recurre a su mejor amiga, Jenny, para investigar a fondo su perfil y descubrir la verdad sobre su misterioso comportamiento. Jenny asumió la tarea de revisar el perfil a detalle: “Algo le vamos a encontrar, dame un poco de tiempo”.
Valentina sintió culpa y manifestó temor a cruzar la línea: “Tampoco quiero ser de esas chicas tóxicas que revisan el celular, ya dirá qué pasa”, confesó, pero la curiosidad pudo más y le terminó dando luz verde a su amiga para seguir analizando cada publicación.
Sin embargo, la búsqueda dejó más dudas que certezas. Jenny notó que Diego es muy reservado en internet, compartiendo solo fotos de árboles o voluntariados, sin interacciones de amigos ni rastros de su vida personal. “Mira Vale, no me quiero adelantar a nada, pero no sé, ese silencio digital hoy por hoy es bien raro”, le advirtió Jenny, dejando a Valentina con la incertidumbre de qué es lo que realmente esconde Diego.
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