Valentina Valiente capítulo 135: ¡Elsa descubre que está embarazada y Wilfredo reacciona emocionado!
Elsa y Wilfredo afrontan una nueva etapa tras confirmarse que se convertirán en padres nuevamente, una noticia que generó preocupación inicial en Elsa debido a las implicancias económicas y la reacción del resto de la familia: “¿Podremos ser padres otra vez? ¿Cómo vamos a afrontar todo ese gasto? ¿Jenny y Rocky qué van a decir?”.
A pesar de las dudas de Elsa, Wilfredo asumió la noticia con optimismo y le transmitió tranquilidad en todo momento: “Tranquila Elsa, sí vamos a poder. Esto es algo inesperado, pero tampoco lo veas como una desgracia”.
Al ser confrontado sobre sus verdaderos sentimientos, Wilfredo no pudo ocultar su alegría por la llegada del nuevo integrante: “Soy el hombre más feliz del mundo, mi amor. No sabes la felicidad que me estás dando. Tenemos que ir al médico para que te revisen a ti y al bebé”.
La escena concluyó entre risas y un emotivo abrazo, confirmando que la pareja asistirá a un chequeo médico para asegurar la salud de Elsa y del bebé en camino.
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