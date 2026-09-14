Valentina Valiente capítulo 136: ¡Jenny descubre que Diego mintió a Valentina sobre una misteriosa llamada!

Durante una conversación sobre el futuro de Valentina, Diego motiva a todos con una noticia alentadora: confía en que ella puede iniciar una gira nacional y que, en un mes, podría llegar a cantar en Europa. La noticia emociona a Valentina, quien agradece el entusiasmo de Diego. Sin embargo, en medio de la charla, Diego recibe una llamada y se retira apresurado para contestar.

Es en ese momento que Jenny presta especial atención a lo que hace Diego y alcanza a escuchar que este habla de reunirse con una tal “Cristina” al día siguiente. Para su sorpresa, cuando Diego regresa a la mesa, asegura que la llamada fue de un amigo para terminar un trabajo, una versión que resulta falsa. Diego retoma el tema de conversación como si nada, y su mentira pasa desapercibida para todos, menos para Jenny.

Cuando Diego se despide y se retira, Jenny no duda en contarle a Valentina la verdad sobre la llamada y propone seguirlo para descubrir qué esconde.

¿Quién será realmente “Cristina”? ¿Logrará Jenny descubrir la verdad detrás de las mentiras de Diego? No te pierdas los nuevos capítulos de Valentina Valiente para conocer cómo continúa esta historia.

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