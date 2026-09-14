Valentina Valiente capítulo 136: ¡Macarena estuvo a punto de ser descubierta por Bárbara cerca de la casa de Gabo!

Camino al almuerzo con Macarena, Alejandro decide detenerse cerca de la casa de Gabo para dejarle unas cosas. La parada toma por sorpresa a Macarena, quien se inquieta al notar que se encuentran frente al domicilio de Alejandro, el mismo donde reside Bárbara. La preocupación de Macarena tiene una razón de peso: si Bárbara la ve en ese lugar, podría empezar a atar cabos y descubrir que fue manipulada.

Mientras Alejandro sube a entregar las pertenencias de Gabo, la situación se complica. Bárbara regresa de hacer ejercicio y camina justo frente al auto donde espera Macarena. En una reacción instintiva, Macarena gira el rostro hacia el lado contrario para evitar cualquier cruce de miradas. Con muchos nervios, Maca logra que Bárbara ingrese a la vivienda sin percatarse de su presencia.

¿Logrará Bárbara enterarse tarde o temprano de la verdad? ¿Hasta cuándo podrá Macarena sostener este engaño? Para conocer cómo continúa esta historia, no te pierdas los nuevos capítulos de Valentina Valiente.

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