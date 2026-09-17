Valentina Valiente capítulo 139: ¡Alejandro le cancela a Gabo la visita a su depa por culpa de Macarena!
Mientras Gabo está cocinando, entusiasmado por la visita de Alejandro y Maca, recibe una llamada del propio Alejandro. Gabo responde contándole que justo está cocinando para ellos, pero para su mala suerte, Alejandro le dice que no podrán ir porque Maca tiene una migraña que le impide salir.
Gabo se da cuenta de la mentira al instante y le dice sin rodeos que en realidad Maca no quiere estar en su casa. Alejandro, sin saber cómo sostener la excusa, termina soltando la verdad: Maca sabe quién es Bárbara y no quiere compartir con ella.
Con mucho pesar y enojo, Gabo le responde que ya recuerda quién manda en esa relación, y que le da pena que, por eso, su amistad esté a punto de terminar. Sin dejarlo hablar más, corta la llamada y deja a Alejandro triste, sintiendo que los problemas con su mejor amigo están lejos de resolverse.
¿Gabo y Alejandro lograrán superar esta pelea? ¿Maca seguirá haciendo de las suyas? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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