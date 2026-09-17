Valentina Valiente capítulo 139: ¡Edmundo confronta a Frida con fotos de su infidelidad y la echa de su casa!

Tras ver sus maletas en la puerta, Frida llega al dormitorio y encuentra a Edmundo esperándola con las fotos reveladoras de su infidelidad. Lo primero que se le ocurre preguntar a Frida es cómo consiguió esas fotografías, a lo que Edmundo, enojado, le responde si eso es lo único que le interesa saber.

Frida no sabe qué decir, y Edmundo describe la imagen: ella abrazada de su abogado en el pasillo de un hotel. Desesperada, Frida asegura que eso pasó hace mucho tiempo y que él se aprovechó de ella cuando estaba muy preocupada. Edmundo le responde que, mientras ella estaba preocupada y siéndole infiel, él se encontraba en la clínica, luchando entre la vida y la muerte.

Frida, sin poder sostener más la conversación, termina rompiendo en llanto y arrodillada pidiéndole perdón. Sin embargo, mientras más llora, más se irrita Edmundo, pues le parece injusto que ella se muestre triste siendo la culpable de todo. Sin poder contenerse, termina gritándole y echándola de su casa.

¿Edmundo será firme con su decisión? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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