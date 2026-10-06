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Valentina Valiente Capítulo 151: ¿Nace un nuevo romance? Leo y Soraida compartieron un íntimo momento

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La conversación inició cuando Leo compartió la paz que siente tras reorganizar su vida: “Ahora lo más importante para mí es mi familia, es mi prioridad. Mis hijos son todo para mí, incluso el esposo de Elsa y su hijastra ahora son mi prioridad, así quiero vivir ahora tranquilo”.
Al notarla pensativa, Leo le preguntó qué pasaba, a lo que Soraida respondió: “Nada… a veces también me provocaría contar una historia similar, ¿no? Que las cosas empezaron mal y luego pasó un tiempo y todo se puso bien. Pero olvídate, el papá de mi hijo siempre va a ser uno de esos”.
Pese a la disculpa de Leo, Soraida dejó clara su entereza: “Olvídate, a mí no me preocupa. En verdad yo ya me hice la idea de que ese desgraciado nunca va a cambiar. Me acostumbré a luchar por mi hijo, a salir adelante, a hacer las cosas sola”. Sus palabras provocaron el reconocimiento de Leo: “Sabía que eras una mujer fuerte, luchadora, valiente y una buena madre”
El diálogo culminó en un prolongado silencio donde ambos se quedaron mirando fijamente, ¿se trata de solo es una amistad?

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