Valentina Valiente Capítulo 151: ¡No aguantó el coqueteo! Brisa cancela las clases de yoga de Rocky

Todo comenzó cuando Rocky la confrontó sobre su distanciamiento: “¿Qué pasa, te comió la lengua el Rocky o qué? ¿Una chica como tú no puede estar con un chico de barrio como yo?”. Brisa no tardó en aclarar la situación: “a mí no me importa si vives en Las Casuarinas o en San Jerónimo. Para mí donde vives nunca va a ser un problema”.
Brisa explicó que se debe por su rol profesional: “Eres mi alumno, Rocky. No me formé como docente en yoga para venir y a la primera romper una de las reglas más importantes. Sobre todo en una disciplina donde la confianza maestro-discípulo es determinante”.
Rocky reaccionó con tono coqueto: “¿Me darías otro ejemplo?”. Sin dudarlo, Brisa decidió cancelar las sesiones: “No voy a romper las enseñanzas que me dieron. Así que ya no voy a dictarte clases, se acabó, se cancela empezando por la de hoy”.
Sin embargo, Rocky usó la decisión a su favor para arrincarla con picardía: “O sea, no quieres darme más clases no porque crees que no existe el vínculo maestro-alumno… Okay, entonces no quieres que seamos maestro-alumno, sino que seamos otra cosa”. Descolocada, Brisa solo atinó a sacarlo de su espacio: “Ya, Rocky, fuera. Tengo cosas que hacer, vete, bye”.
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