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Valentina Valiente Capítulo 151: Valentina toma una drástica medida en su carrera musical para proteger el secreto de sus hermanos

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Jenny y Mirkala celebran los próximos proyectos de Valentina: “Vamos a hacer un concierto en el Valle Sagrado”, anuncia Jenny entusiasmada, a lo que Mirkala responde: “De hecho el club de fans está siendo un éxito, ya tenemos dos nuevas sucursales en Chiclayo y en Iquitos”.
Al notar la clara distracción de Valentina, sus amigas no dudan en preguntar: “Vale, ¿estás bien? ¿Dijimos algo que te incomodó?”. La cantante aprovecha el momento para poner una firme condición sobre su carrera: “Yo estoy dispuesta a hacer todos los shows, pero por favor no acepten más entrevistas ni televisión. No quiero que me pregunten sobre mi familia”.
Ante la sorpresa de Mirkala, quien le recuerda que “la entrevista fue un éxito y eso te ayuda un montón”, Valentina se mantiene tajante: “Sí, pero no quiero que los medios de espectáculo me pregunten sobre mi vida privada”. Comprendiendo la situación, Jenny la respalda: “Está bien, si tú no quieres estar cerca de los reflectores, como tu manager priorizo tu tranquilidad”.

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