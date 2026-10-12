Valentina Valiente Capítulo 155: La sorpresa de cumpleaños de Bárbara termina en beso con Gabo

Bárbara recibe una gran sorpresa de cumpleaños de parte de Gabo, luego de que él se olvidara de la fecha en la mañana. Él le da la opción de elegir cómo quiere disfrutar su día, y ella decide jugar videojuegos con una copa de vino. Así, Gabo y Bárbara brindan por el momento ameno que están pasando.

En medio de la diversión, a Gabo empieza a dolerle una contractura del hombro, y Bárbara se ofrece a hacerle masajes para calmar su malestar. Él, queriendo corresponderle, hace lo mismo con ella. Al terminar de masajearse, ambos se miran y Bárbara se anima a darle un beso. Terminando el capítulo con una nueva posible relación.

¿Gabo y Bárbara se atreverán a ir más allá de este beso? ¿Cómo reaccionará Jenny si se entera de lo que pasó? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.