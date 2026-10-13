Yo Soy 2026: ¡“Alex Lora” fue el primer eliminado de la semana final por decisión del público!

Llegó el momento más difícil de la competencia, en el que el jurado solo compartió su devolución con el fin de ayudar a la mejora de los participantes. Como se sabe, a partir de ahora, el público decide a través de sus votos quiénes continuarán en el programa.

Tras explicar esto, en esta semana final de “Yo Soy”, el primer eliminado de la competencia fue el imitador de Alex Lora.

Los imitadores que se salvaron fueron los de Matt Bellamy, Camila Cabello, Los Panchos, Isabel Pantoja, Bob Dylan, Christina Aguilera, Adrián Barilari, Ricky Martin y Héctor Lavoe.

¿Quiénes lograrán llegar a la gran final? ¿Quién será el próximo en despedirse de la competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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