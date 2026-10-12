Valentina Valiente Capítulo 155: Maca le reclama a Frida por negarse a financiar el proyecto “San Jerónimo”
Macarena llega furiosa a reclamarle a su mamá por su decisión de dejar de financiar el proyecto. Le deja en claro: “Alejandro está furioso, mamá (…) Tú te metes con algo que podría traerme muchos problemas”.
Sin una pizca de empatía, Frida le responde que Alejandro no tiene potestad de tomar decisiones sobre el dinero de Edmundo y le pide que no exagere. Sin embargo, ante la posibilidad de que Maca haga una buena acción, esta se desmorona y suelta: “¿No te das cuenta? Este asunto lo acerca a la zarrapastrosa que justamente es lo que no quiero”.
Su madre, irónica, le contesta: “¿Qué quieres? ¿Que le regale dinero a tu esposito para engreírlo?”. Maca no se aguanta y le advierte: “No pongas en relación mi relación, mamá (…) Sólo eso te pido”.
¿Macarena logrará evitar que Alejandro se acerque a Valentina por este proyecto? ¿Frida seguirá firme en su decisión de no ceder el dinero? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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