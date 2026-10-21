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Valentina Valiente Capítulo 162: Los extorsionadores atacan el negocio de Wilfredo tras descubrir su alianza con Leo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Todo comenzó cuando Wilfredo intentaba confesarle la arriesgada estrategia a Elsa: “Antes de que te cuente, prométeme que no te vas a molestar ni te vas a asustar… Leo, Soraida y yo estamos haciendo algo con mucho cuidado, nos hemos asesorado bien”. Sin embargo, la conversación se interrumpió de golpe por una escena desgarradora.
Sin imaginar el peligro que se ocultaba en la puerta de la bodega, la pequeña Kathy agarró una misteriosa caja que dejaron afuera. La angustia se apoderó de todos al descubrir que en su interior había un artefacto explosivo, desatando el pánico absoluto de Wilfredo: “¡Kathy no! Tranquila, tranquila mi amor… Yo voy a ir, tú solamente hazme caso, no te muevas. ¡No te muevas! Yo me acerco, yo la voy a agarrar”.
Afortunadamente, Wilfredo logró retirar el objeto, confirmando que se trataba de un aviso: “Tranquila amor, es de juguete”. No obstante, el alivio duró poco al leer la escalofriante nota que acompañaba la advertencia: “La próxima será de verdad”.

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