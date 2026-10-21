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Valentina Valiente Capítulo 162: Macarena sufre daños físicos en un incontrolable episodio frente a Frida

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Mientras Frida intenta conversar con ella y proyectar un futuro juntas fuera del país para motivarla a seguir con sus tratamientos: “Tienes que hacer bien tus tratamientos, tus terapias… A mí me encantaría irnos a Europa juntas, comprar cosas de todas las marcas”. Sin embargo, Macarena se mostró tajante: “Yo no me voy a ir a ningún lado, nadie me va a volver a encerrar”.
Fuera de sí y convencida de que su entorno planea recluirla en un centro de salud, Macarena tomó un tijera y encaró a su madre exigiéndole juramentos de lealtad: “Te las doy solo si me juras que no me vas a internar”. A pesar de que Frida accedió desesperadamente a sus peticiones para calmar la situación, el desequilibrio la llevó a desconfiar de sus palabras: “Tú también me estás engañando. Todo el mundo me traiciona, solo quieren encerrarme para deshacerse de mí”.
La escena cerró con un angustiante clímax donde la pérdida de juicio de Macarena la condujo a una violenta crisis en su propia habitación, donde empezó a clavarse el objeto en su pierna varias veces,  dejando a Frida en completo estado de shock.

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