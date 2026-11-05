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Valentina Valiente Capítulo 173: Jenny recibe a Ericka como nueva miembro del equipo de Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Luego de la fuerte confesión de Ericka sobre su oscuro paso por las calles, Mirkala y Jenny evalúan cada palabra antes de tomar una decisión sobre su permanencia en el entorno de Valentina.
Jenny no dudó en aceptarla : “Ahora entiendo por qué tú y Valentina conectaron tanto, las dos salieron desde abajo. Así que bienvenida”. Con los brazos abiertos, Jenny decide creerle por completo y la integra de inmediato al equipo de trabajo.
Jenny le pide su identificación: “Eso sí, me tienes que firmar y quiero tomar una foto a tu DNI”. Al verse acorralada por la falta de documentos, Ericka se excusa de inmediato: “Ay, es que justo hace poco me robaron y no tengo mi DNI, pero mañana mismo lo saco, lo juro. Espero que no haya ningún problema”.

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