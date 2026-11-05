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Valentina Valiente Capítulo 173: Lupe cachetea a Frida y la bota de la habitación de Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Al ver que Frida intenta pasar por alto la orden del juez, Lupe se le planta firme en el camino: “Ni se te ocurra acercarte”, a lo cual Frida responde: “quítate de mi camino, pedazo de monigote, permiso…”.
Fuera de sí, Frida arremete con su clásica prepotencia contra la trabajadora del hogar, menospreciándola de la forma más cruel: “¿Quién te crees para hablarme así? ¿Quién te crees que eres? ¡Tú eres una igualada que siempre quisiste que Edmundo te vea con ojos, pero para él tú solo trapeas los pisos!”.
Harta de las humillaciones y de los insultos, Lupe saca toda la fuerza que guardaba en el pecho y le da una tremenda cachetada a Frida, dejándola en shock frente a todos. “Estoy harta de sus humillaciones, lo que sí jamás voy a permitir es que le falte el respeto al señor, así que salga en este momento antes de que esta empleadita igualada le dé otra lección… ¡Ya escuchaste, lárgate y no vuelvas más, vete!”.

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