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Valentina Valiente Capítulo 173: Valentina y Lupe se convierten en las nuevas cuidadoras de Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Tras descubrirse el intento de envenenamiento, la tensión explota cuando Valentina y Lupe plantan a Frida para exigirle que se aleje de Don Edmundo. La furia de Frida estalla al verse acorralada: “¿Qué quieren? ¿Proteger a Edmundo? ¡Te has vuelto loca, sarrapastrosa!”, grita fuera de sí.
Con documentos oficiales en mano, la representante legal de Edmundo le lee sus derechos y la notifica de la peor manera: “vengo a informarte que ha sido denunciada penalmente por presunto delito de tentativa de homicidio”. Ante los gritos de Frida, la abogada le muestra la resolución judicial: “Mientras dure la investigación serás apartada de cualquier decisión que tenga que ver con Edmundo. Es más, no puedes ni ingresar a su habitación; si lo haces, serás denunciada y detenida”.
Ante la incredulidad de Frida al preguntar quién se encargará de su esposo, la abogada revela la designación del juez: “El juez designó a ellas dos como cuidadoras provisionales. No es una tutela, pero es una medida excepcional para cuidar la integridad de Edmundo mientras él tenga la capacidad de decidir por sí mismo”.

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