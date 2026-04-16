Valentina Valiente capítulo 30: ¡Alerta por la salud de Macarena tras su internamiento!

La situación de Macarena alcanza un punto crítico tras ser internada en una clínica psiquiátrica. Bajo estricta supervisión médica, la joven recibe ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y antidepresivos, permaneciendo la mayor parte del tiempo sedada para controlar su ansiedad.

La doctora a cargo explica que este tratamiento es necesario para estabilizarla, aunque reconoce que Macarena presenta una gran fragilidad emocional. “Es una chica muy sensible y le faltan herramientas emocionales”, advierte, dejando en claro que el proceso será largo.

Además, recomienda que, una vez dada de alta, no regrese a su entorno habitual, ya que podría desencadenar una nueva crisis. Esta advertencia genera preocupación en Frida, quien enfrenta la posibilidad de que el estado de su hija esté más comprometido de lo que imaginaba.

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