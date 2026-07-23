IPD anuncia remodelación del Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot, anunció la remodelación integral del Estado Nacional, principal recinto deportivo del país, de cara a la organización de los Juegos Panamericanos 2027. La intervención busca modernizar por completo la infraestructura del coloso deportivo antes de que la capital reciba a las delegaciones de todo el continente.

Entre los trabajos que se contemplan figuran la renovación de la fachada del estadio, mejoras en tribunas y palcos, la actualización de los servicios higiénicos y la incorporación de señalética que cumpla con los estándares reglamentarios exigidos para un evento de esta magnitud.

Este escenario se une a otros que también formarán parte de la cita deportiva, como la Videna, el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo y el Polideportivo de Villa El Salvador, espacios que, según el Ejecutivo, contarán con infraestructura de primer nivel.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se llevarán a cabo entre el 23 de julio y el 8 de agosto del próximo año, y convocarán a atletas de todo el continente en 38 disciplinas deportivas. Posteriormente, del 20 al 29 de agosto, se disputarán los Juegos Parapanamericanos, que completan este gran evento multideportivo.

SE PRESENTÓ IDENTIDAD VISUAL

Como parte de la cuenta regresiva hacia esta cita continental, el Gobierno peruano presentó oficialmente la marca que representará a Lima 2027 ante las delegaciones y atletas que llegarán al país el próximo año. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, calificó este anuncio como un paso decisivo hacia el evento y resaltó que el símbolo refleja la energía nacional.