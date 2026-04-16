Valentina Valiente capítulo 30: ¡Ilusión que termina en desilusión para Wilfredo!

Wilfredo se arma de valor para acercarse a Elsa con un detalle especial: un milhojas, su postre favorito. Motivado por las palabras de su hija, decide invitarla como su cita al cumpleaños de Jenny, convencido de que esta vez podría ser diferente.

Sin embargo, todo se derrumba en segundos. Al llegar a la casa, Wilfredo presencia una escena que no esperaba: Elsa besándose con el doctor con quien ha estado saliendo. La ilusión se rompe de inmediato y, sin decir una palabra, decide retirarse.

El gesto que buscaba acercarlos termina convirtiéndose en un momento de dolor silencioso. Wilfredo, que solo quería “ser amable”, queda enfrentando una realidad que no imaginaba.

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