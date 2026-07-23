Sismo en Junín: Gobierno amplía estado de emergencia a dos distritos más y ya suman 7

El Gobierno de José María Balcazar decretó estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en los distritos de Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo, luego del sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín. La medida busca habilitar la ejecución de acciones excepcionales, inmediatas y necesarias orientadas a la respuesta y rehabilitación del territorio afectado.

La disposición fue formalizada a través del Decreto Supremo N.º 111-2026-PCM, publicado este jueves 23 de julio en el diario oficial El Peruano, y fue refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros junto con los sectores de Salud, Desarrollo Agrario, Educación, Vivienda, Transportes, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Economía.

YA SON SIETE DISTRITOS EN EMERGENCIA

Previamente, el Poder Ejecutivo también declarado en emergencia otras localidades golpeadas por el temblor: Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en Chupaca, además de Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en Huancayo. Esta disposición, contenida en el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, entró en vigor desde el 20 de julio y mantendrá su vigencia durante 60 días, con el propósito de agilizar la intervención estatal y las obras de recuperación en la zona.

Según el documento, serán el gobierno regional y las municipalidades correspondientes quienes ejecuten las medidas de atención y recuperación, bajo la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación conjunta de distintos sectores del Estado.

Entre las acciones previstas, el sector Salud instalará puestos médicos de avanzada, desplegará brigadas y evaluará el estado de la infraestructura sanitaria de la zona. El Ministerio de Educación, por su parte, habilitará espacios alternos para que los estudiantes continúen sus clases, mientras que el sector Desarrollo Agrario brindará asistencia técnica a los agricultores afectados.

En materia de infraestructura, el decreto autoriza a los ministerios de Transportes y de Vivienda a movilizar maquinaria pesada hacia la zona del desastre, además de facultar a este último a gestionar soluciones habitacionales para las familias damnificadas.

A ello se suma la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), que garantizará la seguridad ciudadana y apoyará en las tareas de rescate, en tanto que el Ministerio de Defensa pondrá a disposición sus medios aéreos para el traslado de ayuda humanitaria coordinada por el Indeci. Los sectores de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social, a su vez, enfocarán su apoyo en los grupos más vulnerables.

Finalmente, las autoridades locales y regionales quedan a cargo de ejecutar los planes de evacuación y elaborar el padrón de las familias damnificadas, además de mantener en sesión permanente sus plataformas de defensa civil para agilizar la entrega de recursos.

KEIKO FUJIMORI VIAJARÁ A JUNÍN

En paralelo, la presidenta electa Keiko Fujimori anunció que, una vez asuma funciones como mandataria la próxima semana, su primer desplazamiento oficial será hacia la región Junín. “Tenemos que ir para visitar a todos los damnificados de Chupaca, mi solidaridad nuevamente y comenzaremos a tomar acciones”, expresó. La declaración la realizó en el distrito de La Victoria, en Lima, lugar donde recientemente un incendio dejó diez personas fallecidas.

De acuerdo con Indeci, hasta el momento se reporta cinco fallecidos, al menos 21 eridos y unas 100 viviendas destruidas. El gran impacto responde a que el movimiento telúrico ocurrió a tan solo 24 kilómetros de profundidad, generando que la energía llegue casi intacta a la superficie.

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