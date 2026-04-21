Valentina Valiente capítulo 33: ¡Imágenes ocultas sobre el ataque salen a la luz para Elsa!

Elsa regresa a la discoteca para recoger el licor sobrante de la fiesta de Jenny, sin imaginar que saldría con más que solo botellas. Allí se reencuentra con Tato, el dueño del local, quien le avisa sobre algo inesperado ocurrido en el ataque del cumpleaños de su hija.

Aunque Elsa intenta restarle importancia al incidente, recordando que Rocky logró enfrentar a los delincuentes, Tato la detiene con una confesión inquietante: las cámaras de seguridad del local captaron algo inesperado. “Digamos que… captaron algo que te va a sorprender”, le advierte, dejando a Elsa en shock.

El misterioso video podría revelar detalles desconocidos del ataque y poner en duda todo lo que creían saber.

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