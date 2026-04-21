Valentina Valiente capítulo 33: ¡Macarena no soporta ver más a Valentina!

Macarena regresa a casa de Edmundo, quien ahora está comprometido con Frida, decidida a tomar el control. Sin embargo, todo empeora al encontrarse cara a cara con Valentina, lo que desata aún más su furia.

“No hay forma de que yo me sienta cómoda en esta casa con esa tipa acá”, reclama, dejando claro que no está dispuesta a compartir espacio. Aunque Frida intenta calmarla, reconoce que no ha podido convencer a Edmundo de despedirla.

La situación da un giro cuando Macarena deja entrever que su posición en la familia cambiará pronto, lo que la impulsa a presionar aún más: quiere a Valentina fuera cuanto antes. Para ella, la presencia de la joven es una amenaza que no piensa tolerar.

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