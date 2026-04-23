Valentina Valiente capítulo 35: ¡Elsa rechaza a Wilfredo tras el beso y deja su relación en el aire!

Luego del beso que ambos compartieron, la emoción se transforma en tensión cuando Elsa decide poner un límite claro: prefiere mantener la relación como una amistad.

Aunque Wilfredo intenta hacerle ver que ambos son adultos y pueden decidir libremente estar juntos, Elsa se muestra firme. Para ella, el vínculo que han construido es demasiado valioso como para arriesgarlo por un impulso. Su temor no es lo que siente, sino perder a la persona que considera “el único hombre decente” en su vida.

La reacción de Wilfredo no se hace esperar. Herido y confundido, cuestiona si no es el tipo de hombre que ella busca, dejando entrever su inseguridad. Sin embargo, Elsa insiste en que no se trata de eso, sino de cuidar lo que ya tienen.

Cuando la conversación alcanza su punto más confuso, la llegada inesperada de Jenny interrumpe el momento. Con su energía característica, irrumpe en la escena, dejando la conversación inconclusa y el ambiente cargado de emociones no resueltas.

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