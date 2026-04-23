Valentina Valiente capítulo 35: ¡Wilfredo revela su pasado y conmueve a Elsa con una dura confesión!

Luego de que Elsa viera el impactante video donde él enfrenta con habilidad a dos delincuentes, él decide contarle la verdad detrás de su pasado, uno que había mantenido en silencio por mucho tiempo.

Wilfredo revela que estuvo en prisión en el norte, un lugar donde la violencia era parte del día a día. Sin embargo, en medio de ese entorno hostil, encontró a un maestro que le enseñó el valor de la disciplina y la paz. Ese encuentro cambiaría por completo el rumbo de su vida, llevándolo a tomar la decisión de dejar atrás todo lo que lo ataba a ese mundo.

Con sinceridad, explica que su transformación no fue sencilla. Le tomó años reconstruirse y alejarse de la violencia, motivado principalmente por su hija, Kathy. Su mayor objetivo desde entonces ha sido convertirse en un ejemplo distinto para ella, alguien que no recurra a la agresión como solución.

Por eso, incluso en situaciones donde ha sido agredido, Wilfredo ha optado por no responder. Prefiere ser visto como débil antes que volver a caer en un ciclo que tanto daño le causó. Sin embargo, admite que lo ocurrido en la fiesta de Jenny fue una excepción: no podía quedarse de brazos cruzados viendo a Rocky en peligro frente a hombres armados.

Conmovida por su historia, Elsa logra comprender la profundidad de sus decisiones. Le agradece por haber protegido a su hijo y, en ese momento de vulnerabilidad, ambos consolidan una conexión cada vez más fuerte, marcada por el respeto, la empatía y una admiración.

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