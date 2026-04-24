Valentina Valiente capítulo 36: ¡Valentina decide contarle todo a su abuelita Dolores!

Valentina comparte con su abuelita Dolores una noticia que podría transformar su vida: todo indica que sería la nieta de Don Edmundo, el hombre para quien ha estado trabajando.

La emoción invade el momento, pero también la incertidumbre. Aunque Dolores se muestra feliz, no puede evitar expresar su temor: “El dinero cambia a la gente”, advierte, preocupada por la posibilidad de perder a su nieta. Frente a ello, Valentina es firme y le promete que nada ni nadie las separará.

Sin embargo, ambas coinciden en que aún no es momento de contarle la verdad a los demás. Prefieren esperar a tener total certeza antes de dar un paso que podría cambiarlo todo. Esta revelación no solo abre una puerta a un futuro distinto, sino que también pone a prueba los lazos que Valentina ha construido con su familia.

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