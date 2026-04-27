Valentina Valiente capítulo 37: ¡Bryan rechaza a Jenny y desata un tenso enfrentamiento!

Tras el beso que marcó un momento de conexión genuina entre Jenny y Bryan, ambos se enfrentan a una realidad mucho más compleja: las inseguridades de él tras el accidente.

Bryan, aún afectado por su estado físico, decide poner un alto. Aunque admite que Jenny le gusta y que ha pensado en ella de una manera especial, asegura que no quiere construir una relación basada en la lástima o la compasión. Su temor no es menor: siente que no puede ofrecer una relación “normal” mientras depende de otros incluso para tareas básicas.

Jenny, lejos de entender su postura, lo encara con firmeza. Para ella, sus sentimientos son reales y no están condicionados por la situación actual de Bryan. Sin embargo, él insiste en que con el tiempo ella cambiará y terminará sintiendo pena por él, lo que termina por herirla profundamente.

La discusión escala rápidamente y deja en evidencia dos posturas opuestas: el miedo de Bryan a no ser suficiente y la frustración de Jenny al no ser creída. Finalmente, ella lo confronta con dureza, señalando que su problema no es su condición, sino su orgullo.

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