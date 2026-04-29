Valentina Valiente capítulo 39: ¡Hermanos de Valentina descubren que es la nieta de Don Edmundo!

Valentina y Dolores escuchaban unos audios en la laptop, un mensaje inesperado dejó al descubierto el secreto que ella había estado guardando: su verdadera identidad.

En el audio, la voz de Bryan confirma lo impensado: Valentina no solo es la nieta de Don Edmundo, sino también heredera de una gran fortuna. La noticia toma por sorpresa a sus hermanos, quienes no tardan en reaccionar con desconcierto.

La tensión crece cuando comienzan los reclamos. Para ellos, no se trata solo de dinero, sino de confianza. ¿Por qué Valentina decidió callar algo tan grande?

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