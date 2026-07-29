Vacaciones, CTS y feriados: las modificaciones laborales que plantea el gobierno de Keiko Fujimori

El Gobierno de Keiko Fujimori pedirá facultades legislativas al Congreso de la República por 120 días calendario, con el objetivo de aprobar decretos legislativos en seguridad ciudadana, economía, modernización del Estado, entre otros temas.

El decreto supremo fue el primer punto en agenda que se revisó durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros de este miércoles 29 de julio. La mandataria, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, lideraron la discusión sobre las medidas.

CAMBIOS EN MATERIA LABORAL

En materia laboral y promoción del empleo, el Poder Ejecutivo busca eliminar feriados no laborables para “racionalizar su uso y fomentar la productividad”. Asimismo, pretende modificar el régimen legal de los beneficios laborables; esto incluye a las vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones y la CTS (compensación por tiempos de servicios) con el fin de darles “mayor flexibilidad” y permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por medio de una negociación colectiva.

De acuerdo con el documento que presentarán ante el Parlamento, también quieren regular el otorgamiento de bonos de productividad así como otros incentivos por desempeño, además de aclarar la indemnización del cese por pérdida de confianza, cuando se trata de trabajadores de dirección.

Otro punto incluye dictar medidas sobre el empleo juvenil, para promover más oportunidades de trabajo, incluyendo formación para los jóvenes, financiamiento, mecanismos de contratación y régimen de beneficios. Adicionalmente, intentarán modificar la Ley General de Inspección del Trabajo para ampliar la actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y del Sistema de Inspección del Trabajo. De esta manera, buscan fomentar la formalización laboral y la “protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, incorporando un enfoque preventivo, focalizado y basado en resultados, sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora del Estado”.

Finalmente, tienen la intención de “corregir defectos” en el régimen de extinción de contratos de trabajo por causas objetivos, ya que, desde su perspectiva, estoy ha llevado a la inoperancia a estos sistemas y ha impedido la flexibilidad que deberían tener las empresas frente a cambios “en la realidad económica o técnica”.

OTROS TEMAS EN AGENDA

En la sesión ordinaria del Consejo de Ministros que se realizó en Palacio de Gobierno también se discutió intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario. En la sección de informes y presentaciones, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego expuso un proyecto de decreto supremo que dispone la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

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