Valentina Valiente capítulo 39: ¡Leo descubre a Elsa saliendo de un hotel y queda en shock!

Elsa salió tranquilamente de la habitación de hotel que compartió con Wilfredo, sin imaginar que alguien del pasado estaba a pocos metros de ella.

Leo, su ex esposo, se encontraba en el mismo lugar y fue testigo directo de la escena. Desde la distancia, no pudo ocultar su sorpresa al verla salir de una habitación, desatando de inmediato todo tipo de sospechas y juicios en su mente.

La reacción de Leo no es precisamente la más calmada. Su actitud controladora anticipa que este descubrimiento no quedará ahí, y que tarde o temprano buscará confrontarla.

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