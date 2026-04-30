Valentina Valiente capítulo 40: Benítez llega a cobrarle una fuerte deuda a Frida

La aparente tranquilidad de Frida se rompe cuando Benítez llega hasta su casa para cobrarle el dinero que le prestó. Con tono burlón, el hombre elogia la elegancia del lugar y hasta su apariencia, pero rápidamente deja claro el verdadero motivo de su visita: exigir el pago de la deuda pendiente.

Frida, incómoda y alterada, lo enfrenta de inmediato y lo llama “extorsionador”. Sin embargo, Benítez mantiene la calma y le recuerda que ya pasaron treinta días desde su último acuerdo, además de reclamarle intereses por la demora.

Lejos de mostrar compasión, el hombre le pone plazo hasta el final de la semana para cancelar la primera cuota, aumentando la presión sobre Frida, quien ahora enfrenta una situación cada vez más complicada.

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