Valentina Valiente capítulo 40: ¡Edmundo EXPLOTA contra Frida por Valentina!

La convivencia vuelve a desatar un fuerte enfrentamiento entre Frida y Don Edmundo. Lo que parecía una conversación tranquila terminó convirtiéndose en una nueva discusión por la presencia de Valentina en la mansión.

Frida aseguró que, para que la felicidad de ambos sea completa, la joven debería irse y tener “su propio espacio”, insinuando que no pertenece a la casa. Incluso señaló que así podría recibir a su verdadera gente lejos de ellos.

Sin embargo, Edmundo no tardó en reaccionar y dejó en claro que no piensa ceder. Cansado de la insistencia, lanzó una frase que lo cambió todo: “Frida, no me obligues a elegir”.

La contundente respuesta dejó en evidencia que Valentina ocupa un lugar importante en la vida de Edmundo, algo que podría poner en riesgo su relación con Frida.

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