Valentina Valiente capítulo 40: ¡El secreto de Valentina sale a la luz frente a sus hermanitos!

Un audio inesperado sacudió por completo a los chicos con una gran revelación. Tras varias dudas y preguntas, Valentina finalmente confirmó que es la nieta de Don Edmundo, noticia que dejó a todos sorprendidos y llenos de ilusión.

Aunque la joven aclaró que no ha hablado de dinero con su abuelo y que no se considera millonaria, sus amigos no tardaron en imaginar cómo sería su nueva vida. Desde una casa de dos pisos hasta cuartos propios, piscina, computadoras y hasta varios perritos, todos comenzaron a soñar con un futuro distinto gracias a la fortuna familiar.

Sin embargo, Valentina dejó clara su postura: ese dinero pertenece a Don Edmundo y no piensa reclamar algo que no siente suyo.

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