Valentina Valiente capítulo 47: ¡Frida queda en shock tras ver a Macarena reconciliada con Valentina!

Después de meses marcados por el odio, los celos y el resentimiento, Macarena y Valentina dejaron atrás sus diferencias y protagonizaron una reconciliación que nadie esperaba.

Valentina visitó a Macarena en el cuarto donde viene recuperándose y, lejos de cualquier enfrentamiento, ambas lograron hablar desde la sinceridad. El momento termina con un abrazo cargado de emoción y perdón, dejando claro que las heridas entre ellas comienzan a sanar.

Sin embargo, quien no logra aceptar esta nueva etapa es Frida. Tras enterarse de la visita, encara inmediatamente a su hija y no puede ocultar su rechazo hacia Valentina, recordando todo el daño y conflicto que representó para ellas en el pasado.

Pero la reacción de Macarena sorprende aún más. Lejos de seguir alimentando el rencor, asegura sentirse tranquila después de haber dejado atrás el odio y reconoce que vivir consumida por la envidia solo le hacía daño.

Las palabras de Macarena desconciertan completamente a Frida, quien incluso bromea con desesperación al sentir que ya no reconoce a su hija. Para ella, esta nueva versión más calmada y reflexiva de “Maquita” parece casi irreconocible.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!