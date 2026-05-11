Valentina Valiente capítulo 47: ¡Elsa explota al ver a Leo en su casa!
La paciencia de Elsa llegó al límite luego de descubrir que Rocky y Jenny permitieron que Leo se instalara en su casa sin pedirle permiso. Lo que parecía un simple acto de compasión terminó desatando una intensa discusión familiar cargada de reclamos y tensión.
Todo explota cuando Elsa llega a casa y encuentra un colchón instalado en plena sala. Confundida y molesta, pregunta qué está ocurriendo, pero su sorpresa aumenta al descubrir que Leo ya se encontraba acomodándose dentro de la vivienda.
Rocky intenta calmar la situación y admite que todo fue idea suya. Incluso reconoce que le mintió a su padre asegurándole que Elsa estaba de acuerdo con recibirlo. Jenny también intenta intervenir y le pide a su madre que lo deje quedarse solo por unos días mientras encuentra una solución.
Sin embargo, Elsa no soporta sentirse desplazada dentro de su propio hogar y explota contra sus hijos por tomar decisiones a sus espaldas. Para ella, no se trata solamente de un colchón o de darle techo a Leo, sino de volver a abrir heridas que nunca terminaron de sanar.
La escena deja claro que el pasado entre Elsa y Leo sigue pesando demasiado, mientras Rocky y Jenny continúan atrapados entre el cariño hacia su padre y el dolor que todavía arrastra su madre por todo lo que vivió junto a él.
