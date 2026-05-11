Valentina Valiente capítulo 47: ¡Rocky y Jenny quieren llevar a Leo a vivir con ellos!

La tensión se apodera de la casa de Elsa luego de que Rocky y Jenny insistieran en ayudar a Leo, su padre, proponiendo que se mude con ellos. Aunque los hermanos aseguran que no pueden dejarlo abandonado y viviendo en malas condiciones, Elsa deja en claro que no piensa cargar nuevamente con él.

Todo comienza cuando Rocky cuestiona que prefieran alquilar el cuarto de arriba a Rita antes que ofrecérselo a Leo. Sin embargo, Elsa responde tajantemente que ya comprometió ese espacio porque necesita el dinero y recuerda que su exesposo jamás estuvo presente cuando más lo necesitaban.

Elsa saca en cara los años en los que tuvo que criar sola a sus hijos después de que Leo desapareciera sin enviar ayuda económica. Para ella, si logró salir adelante sola con dos niños pequeños, él también puede arreglárselas sin depender nuevamente de su familia.

Aunque Rocky y Jenny intentan apelar a la compasión y aseguran que su padre está viviendo una situación muy difícil, Elsa se mantiene firme y se niega a sentir responsabilidad por alguien que, según ella, nunca asumió la suya.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!