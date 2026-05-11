Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡“Vuela, vuela” marcó la despedida de Mauri de Yo Soy!

La noche inició con un homenaje especial dedicado a Mauri, quien vivió su último programa como jurado el dia de hoy. La apertura estuvo acompañada por la canción “Vuela, vuela”, en una presentación cargada de emoción y agradecimiento.

Tras el homenaje, Mauri compartió unas palabras conmovido por la sorpresa preparada por la producción. “Estoy en un hermoso vuelo, rodeado de amor”, expresó, mientras agradecía el cariño recibido durante su estadía en el Perú.

El cantante también confirmó que deja temporalmente el programa para continuar con sus compromisos musicales. “Me toca partir, me toca volar… voy a hacer Magneto toda mi vida”, comentó entre risas, haciendo referencia a la gira que realizará junto a la agrupación.

Además, aseguró que espera volver pronto al espacio. “Voy a intentar siempre regresar, está en mi corazón”, afirmó, destacando lo especial que fueron estas semanas para él.

La despedida estuvo llena de emoción y recuerdos. “He pasado estas cinco semanas con tantas cosas bonitas que las apunto en mi historia de vida”, concluyó Mauri, antes de dar inicio a una noche llena de sorpresas.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!