Valentina Valiente capítulo 49: ¡Frida desprecia a los hermanos de Valentina y Edmundo la pone en su lugar!

La visita de Valentina y sus hermanos a la casa de Edmundo desató un momento incómodo que terminó en una fuerte discusión. Aunque el empresario quería que los pequeños se sintieran bienvenidos, Frida no ocultó su incomodidad y criticó constantemente su comportamiento durante la visita.

“Esas criaturas eran mis invitados y tú tenías que haberlos tratado con respeto y amabilidad”, le reclamó Edmundo, indignado por la manera en que Frida se dirigió a los niños. Sin embargo, ella insistió en calificarlos de “malcriados” y aseguró que habían convertido la reunión en “un escándalo”.

La situación empeoró cuando Frida menospreció el origen humilde de los hermanos de Valentina. Lejos de quedarse callado, Edmundo respondió con firmeza y le recordó sus propios orígenes. “Quiero recordarte que yo también fui un chico de callejón”, le dijo, dejando claro que no permitiría ese tipo de comentarios en su casa.

Pero el momento más fuerte llegó cuando Edmundo perdió completamente la paciencia y lanzó una frase que dejó a Frida en shock: “Me diste vergüenza. Hiciste el ridículo”. La tensión entre ambos quedó más evidente que nunca y podría cambiar su relación para siempre.

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