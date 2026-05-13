Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero desafió al consagrado Pájaro Gómez!
Gael García volvió dispuesto a demostrar por qué fue uno de los participantes más destacados de la última temporada. El joven imitador reapareció caracterizado como Marciano Cantero y aseguró que regresó con un solo objetivo: conquistar una silla de consagrados.
Durante su video de presentación, el participante recordó el cariño que recibió del público en su paso por el programa y destacó que, pese a su corta edad, tiene la experiencia y la garra suficientes para enfrentar cualquier batalla. Además, dejó en claro que esta vez no piensa conformarse con quedarse cerca de la final.
“Soy uno de los participantes más jóvenes de la competencia, pero no se confundan, que lo único que importa aquí es la garra y el talento”, comentó antes de revelar que ya tenía decidido a quién retar en esta nueva oportunidad.
El momento de tensión llegó cuando el conductor le pidió anunciar el nombre del consagrado al que enfrentaría. Aunque algunos mencionaron a Marcello Motta, Gael sorprendió al elegir al Pájaro Gómez.
“Yo soy muy fanático de Amén, lo tengo acá en las venas, y por eso quiero compartir silla con él, entonces vengo por el Pájaro Gómez”, expresó el participante, mientras el público reaccionaba emocionado con gritos y aplausos dentro del estudio.
Marciano Cantero buscará destronar a uno de los consagrados más sólidos de la temporada, quien se ha ganado el respaldo del jurado gracias a su energía y conexión con el escenario.
