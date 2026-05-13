Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero y Pájaro Gómez protagonizaron un intenso empate!

La batalla entre Marciano Cantero y el Pájaro Gómez terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más ajustados de la noche. Ambos imitadores lograron convencer al jurado con presentaciones llenas de energía, interpretación y dominio escénico, lo que finalmente derivó en un empate.

Tras su presentación, Marciano Cantero recibió elogios por la evolución que ha mostrado desde su participación en la última temporada del programa. El jurado destacó la seguridad y soltura que ahora transmite sobre el escenario, comparándolo incluso con el crecimiento que experimentan los actores tras varias funciones teatrales.

“Te veo tan sólido, tan lleno de vida, una luz y haciéndonos pasar momentos tan buenos”, comentó el jurado, resaltando además el trabajo que el joven imitador ha realizado luego de su paso por el programa.

Por su parte, el jurado coincidió en que el Pájaro Gómez supo escoger estratégicamente una canción que favorecía mucho más sus graves y le permitía mostrar una interpretación más consistente.

Además, el jurado destacó el crecimiento de Gael García, señalando que el cantante se mostró más relajado, seguro y conectado con el disfrute de la presentación. Además, elogió la seguridad que ha ganado frente al público.

En tanto, Ricardo Morán resaltó la capacidad del Pájaro Gómez para hacer que cada movimiento parezca espontáneo, pese al evidente trabajo detrás de cada detalle. “Has hecho que parezca espontáneo cosas que habías ensayado y eso lo aprecio muchísimo”, expresó durante la devolución.

Finalmente, la votación quedó dividida entre ambos participantes y el jurado anunció un empate, dejando abierta una nueva batalla decisiva para definir quién continuará ocupando la silla de consagrado.

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