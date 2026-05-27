Valentina Valiente capítulo 59: ¡El amor se complica! Valentina duda de su relación con Alejandro

Valentina atraviesa uno de sus momentos más vulnerables luego de protagonizar una fuerte discusión con Alejandro. Todo ocurrió después de que él dejara escapar que Macarena le pidió que fuera amable con ella y evitara reclamarle por lo ocurrido durante la boda, algo que hizo sentir a Valentina aún más incómoda y avergonzada.

Afectada por lo sucedido, la joven terminó desahogándose con Jenny y confesó que siente que su relación con Alejandro podría no funcionar. “Desde que conocí a Alejandro todo me sale mal, qué vergüenza”, expresó entre lágrimas, convencida de que las diferencias entre ambos mundos podrían ser demasiado grandes.

“Creo que nuestros mundos no se pueden mezclar, hay mucha diferencia”, agregó Valentina, lamentando además el papelón que hizo en el matrimonio de Edmundo. La situación la golpeó aún más porque teme lo que puedan pensar tanto Alejandro como su abuelo, a quien recién está conociendo.

Sin embargo, Jenny trató de tranquilizarla y le recordó que quienes realmente la quieren no deberían juzgarla.

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