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Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño le declaró su amor a Julio Díaz y Angie Arizaga!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego “Escenario Inclinado” regaló una de las improvisaciones más divertidas de la noche. Rodrigo Sánchez Patiño, como Neil, y Manuel Gold, como Armstrong, llegaron a un planeta desconocido donde conocieron a una reina alienígena interpretada por Angie Arizaga y a su guardián, el Experimento 626, interpretado por Julio Díaz.

Todo se salió de control cuando Rodrigo Sánchez Patiño tomó del rostro a Julio Díaz y le confesó que la herramienta que necesitaba para reparar su nave era “el amor”, provocando una divertida reacción de vergüenza. Luego, cuando el narrador anunció que intentaría besar a la reina, Julio Díaz exclamó “¡Sobre mi cadáver!”, pero Rodrigo Sánchez Patiño respondió de inmediato: “Yo pensé que ya eras un cadáver”, desatando las carcajadas del estudio.

El romántico baile con Angie Arizaga terminó de la forma más inesperada cuando la actriz resbaló por la inclinación del escenario. Sin romper el personaje, Rodrigo Sánchez Patiño remató con un ingenioso “Para mí que ya cayó”, mientras Angie Arizaga, entre risas, cerró la escena diciendo “¡Esto no estaba en el guion!”.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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