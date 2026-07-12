Horóscopo de HOY, 12 de julio: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Amor: Tu carisma estará en su mejor momento. Si tienes pareja, sorpréndela con un detalle que demuestre tu cariño.

Salud: Encuentra un equilibrio entre el descanso y la actividad física. Evita desvelarte.

Trabajo: Es un buen día para fijarte nuevas metas y dejar atrás aquello que ya no aporta a tu crecimiento.