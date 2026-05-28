Valentina Valiente capítulo 60: ¡Edmundo llama a Valentina y pide verla para aclarar lo ocurrido!

Edmundo decidió dar un paso importante luego del incómodo episodio que vivió junto a Valentina durante su boda con Frida. Tras varios días de tensión y dudas, el empresario finalmente tomó el teléfono para buscar a su nieta y pedirle una conversación pendiente.

“Sí quiero hablar contigo y explicarte bien qué fue lo que pasó, pero personalmente”, le dijo Edmundo a Valentina, dejando claro que no quiere seguir cargando con malentendidos tras el escándalo ocurrido en la celebración.

Por su parte, Valentina se mostró aliviada al recibir la llamada y confesó que estaba esperando noticias de él. Aunque el momento entre ambos quedó marcado por la incomodidad, todo apunta a que abuelo y nieta estarían dispuestos a aclarar las cosas.

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